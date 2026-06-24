केतन अग्रवाल मर्डर केस पर फूटा अभिनेत्री आंचल खुराना का गुस्सा, गर्लफ्रेंड सिया को लेकर बोलीं- शादी नहीं करनी थी तो बता देती

Ketan Agarwal Murder Case: पुणे के लोहगढ़ किले में कारोबारी परिवार से ताल्लुक रखने वाले 26 वर्षीय केतन अग्रवाल की मौत के मामले ने पूरे देश को झकझोर दिया है। जिस घटना को पहले एक हादसा माना जा रहा था, वो अब पुलिस जांच में कथित तौर पर एक सुनियोजित हत्या के रूप में सामने आई है। इस मामले में केतन की मंगेतर सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसी बीच टीवी अभिनेत्री आंचल खुराना ने इस पूरे मामले पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है और समाज में बढ़ती हिंसक मानसिकता पर सवाल उठाए हैं।