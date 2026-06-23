‘खुद का करियर तो बना नहीं पाया’, ‘शक्तिमान’ मुकेश खन्ना के रणवीर सिंह संग विवाद पर भड़कीं सिमी चंदोक

Shaktimaan Mukesh Khanna-Ranveer Singh Row: बॉलीवुड से जुड़े मुद्दों पर बेबाक राय रखने वाले कलाकारों और सेलिब्रिटीज को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। इस बार अभिनेत्री और मॉडल सिमी चंदोक ने एक इंटरव्यू के दौरान उन लोगों पर निशाना साधा, जो हर मुद्दे पर अपनी राय देने से पीछे नहीं हटते। बातचीत के दौरान उन्होंने अभिनेता मुकेश खन्ना का नाम लेते हुए कई तीखी टिप्पणियां कीं।