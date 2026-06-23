‘खुद का करियर तो बना नहीं पाया’, ‘शक्तिमान’ मुकेश खन्ना के रणवीर सिंह संग विवाद पर भड़कीं सिमी चंदोक

Shaktimaan Mukesh Khanna-Ranveer Singh Row (सोर्स- एक्स)
Shaktimaan Mukesh Khanna-Ranveer Singh Row: बॉलीवुड से जुड़े मुद्दों पर बेबाक राय रखने वाले कलाकारों और सेलिब्रिटीज को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। इस बार अभिनेत्री और मॉडल सिमी चंदोक ने एक इंटरव्यू के दौरान उन लोगों पर निशाना साधा, जो हर मुद्दे पर अपनी राय देने से पीछे नहीं हटते। बातचीत के दौरान उन्होंने अभिनेता मुकेश खन्ना का नाम लेते हुए कई तीखी टिप्पणियां कीं।
सिद्धार्थ कनन के साथ बातचीत में सिमी चंदोक से जब उन लोगों के बारे में पूछा गया जो किसी भी मुद्दे पर अपनी राय देने लगते हैं, तो उन्होंने कहा कि मनोरंजन जगत में ऐसे कई चेहरे हैं जो लगातार दूसरों को सलाह देने और अपने विचारों को सर्वोपरि मानने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान उन्होंने मुकेश खन्ना और गायक मीका सिंह का जिक्र किया।
सिमी चंदोक ने कहा कि कुछ लोग अपने अनुभवों और पुराने किस्सों को बार-बार दोहराते रहते हैं और ऐसा आभास देते हैं जैसे इंडस्ट्री में हर बड़ी घटना उनसे होकर गुजरी हो। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि दर्शक हमेशा हर विषय पर उनकी राय सुनने के इच्छुक नहीं होते।
बातचीत के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि कई बार सेलिब्रिटी अपने बारे में ऐसी बातें साझा करते हैं, जिनमें वो बताते हैं कि बड़े सितारे उनसे मिलने आए या उनसे सलाह लेने पहुंचे। सिमी के मुताबिक, ऐसे किस्सों को बार-बार दोहराने की बजाय कलाकारों को अपने काम पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए।
मुकेश खन्ना लंबे समय से फिल्म इंडस्ट्री, नई पीढ़ी के कलाकारों और बदलते मनोरंजन जगत को लेकर अपने विचार सार्वजनिक रूप से रखते रहे हैं। कई बार उनके बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन चुके हैं। वहीं, सिमी चंदोक की इस टिप्पणी के बाद भी सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं।
कुछ यूजर्स ने सिमी चंदोक के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि हर विषय पर टिप्पणी करना जरूरी नहीं होता, जबकि कई लोगों का मानना है कि हर व्यक्ति को अपनी राय रखने का अधिकार है और किसी की अभिव्यक्ति को इस तरह निशाना बनाना उचित नहीं कहा जा सकता।
फिलहाल, सिमी चंदोक की इन टिप्पणियों पर मुकेश खन्ना या मीका सिंह की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि, यह बयान एक बार फिर इस सवाल को सामने ले आया है कि क्या सेलिब्रिटी संस्कृति में हर मुद्दे पर राय देना जरूरी है या फिर सार्वजनिक व्यक्तित्वों को अपनी सीमाएं तय करनी चाहिए।
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