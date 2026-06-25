25 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

TV न्यूज

सिस्टम पर फूटा देवोलीना भट्टाचार्जी का गुस्सा, बोलीं- कोई भी PM-CM बने, जनता सुरक्षित नहीं तो विकास बेकार

Devoleena bhattacharjee: टीवी की गोपी बहू यानी देवोलीना भट्टाचार्जी ने पोस्ट शेयर किया है, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। उन्होंने देश की कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और वीआईपी कल्चर पर गंभीर सवाल उठाए हैं। देवोलीना ने कहा कि चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, अगर आम नागरिक सुरक्षित नहीं है और न्याय में देरी हो रही है, तो बड़े-बड़े पुल और हाईवे का विकास बेकार है।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jun 25, 2026

Devoleena bhattacharjee Angry on indian government question raise citizen safety and corruption

देवोलीना भट्टाचार्जी ने देश के सिस्टम पर उठाए सवाल

Devoleena Bhattacharjee post: देश में बढ़ती आपराधिक घटनाओं, महिला सुरक्षा और न्याय व्यवस्था में होने वाली देरी को लेकर आम जनता के साथ-साथ अब फिल्मी हस्तियां भी खुलकर अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं। इसी कड़ी में टीवी जगत की जानी-मानी अभिनेत्री देवोलीना भट्टाचार्जी(Devoleena Bhattacharjee) ने सोशल मीडिया पर एक बेहद तीखा और भावुक पोस्ट शेयर किया है। देवोलीना ने बिना किसी का नाम लिए देश की राजनीतिक पार्टियों, सरकारों और प्रशासनिक व्यवस्था की कमियों पर कड़े सवाल उठाए हैं। उनका यह पोस्ट इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है। इसने सोशल मीडिया पर 2 गुटों में बांध दिया है।

देवोलीना भट्टाचार्जी का फूटा गुस्सा

देवोलीना ने अपने पोस्ट की शुरुआत राजनीतिक व्यवस्था पर सीधा प्रहार करते हुए की। उन्होंने लिखा, "इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन प्रधानमंत्री बनता है, कौन मुख्यमंत्री बनता है, या किस राजनीतिक पार्टी की सरकार है। अगर कोई सरकार अपने नागरिकों को सुरक्षित नहीं रख सकती, बढ़ते अपराधों पर काबू नहीं पा सकती और सभी के लिए कानून का शासन समान रूप से लागू नहीं कर सकती, तो फिर शासन का असली मतलब क्या है?"

अभिनेत्री ने देश के बुनियादी ढांचे के विकास पर बात करते हुए कहा कि तरक्की जरूरी है, लेकिन कोई भी पुल, हाईवे या बड़ा प्रोजेक्ट सरकार की उस बुनियादी जिम्मेदारी की जगह नहीं ले सकता, जो अपने नागरिकों की रक्षा करना और उन्हें समय पर न्याय दिलाना है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आज भी वीआईपी (VIP) और प्रभावशाली लोगों को खास सुविधाएं मिलती हैं, जबकि देश का आम नागरिक उत्पीड़न और कभी न खत्म होने वाले संघर्षों का सामना करता रहता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक अपराधों पर उठाए सवाल

देवोलीना ने देश की सैन्य ताकत और आंतरिक सुरक्षा के बीच के अंतर को रेखांकित करते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया। उन्होंने कहा, "हम राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुश्किल ऑपरेशन करने और अपनी सीमाओं की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम हैं। तो फिर हम अपने ही शहरों और समुदायों में अपराधों से अपने लोगों को बचाने में क्यों संघर्ष कर रहे हैं? बलात्कारी और हत्यारे अक्सर सजा से कैसे बच जाते हैं? अपराध की दरें हमारे लिए चिंता का विषय क्यों बनी हुई हैं?"

इसके साथ ही उन्होंने शिक्षा व्यवस्था और संस्थानों में फैले भ्रष्टाचार पर भी गहरी चिंता जताई है। उन्होंने सवाल किया कि जो लोग भ्रष्टाचार और लापरवाही से छात्रों का भविष्य खतरे में डालते हैं, उन्हें पूरी तरह जवाबदेह क्यों नहीं ठहराया जाता? सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने पर मिलने वाली धमकियों और पीड़ितों को न्याय मिलने में लगने वाले सालों के इंतजार पर भी उनका दर्द छलका। उन्होंने साफ कहा कि राजनीति का मकसद जनसेवा होना चाहिए, न कि निजी फायदा या परिवारवाद को बढ़ावा देना। डर और अनिश्चितता के माहौल में कोई भी देश सच में तरक्की नहीं कर सकता।

“पिता ने चेताया था हिंदू-मुस्लिम शादियां बहुत मुश्किल होती हैं”, फराह नाज संग तलाक पर बोले विंदू दारा सिंह

ये भी पढ़ें
Vindu Dara Singh on Farah Naaz divorce said My father warned me Hindu Muslim marriages very difficult

खबर शेयर करें:

Updated on:

25 Jun 2026 09:54 am

Published on:

25 Jun 2026 09:39 am

Hindi News / Entertainment / TV News / सिस्टम पर फूटा देवोलीना भट्टाचार्जी का गुस्सा, बोलीं- कोई भी PM-CM बने, जनता सुरक्षित नहीं तो विकास बेकार

बड़ी खबरें

View All

TV न्यूज

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘कोई नहीं जानता हमारे बीच क्या हुआ था’, एकता कपूर के साथ रिश्तों में खटास पर राम कपूर का बड़ा बयान

Ram Kapoor Ekta Kapoor
TV न्यूज

एकता कपूर को राम कपूर ने किया KISS तो एक्ट्रेस हुई अनकंफर्टेबल? सामने आया रिएक्शन

Ram kapoor kisses ekta kapoor at an event fans wonder actress uncomfortable video viral
TV न्यूज

संचिता उगले की मौत पर शो के डायरेक्टर ने तोड़ी चुप्पी, चैट लीक होने के बाद उज्जवल शर्मा पर लगे आरोपों पर भी दिया बयान

Sanchita Ugale Death
मनोरंजन

Sanchita Ugale Death: ‘वो बहुत परेशान थी बेचारी’, को-स्टार Sorab Bedi का खुलासा, बोले- मौत से 2 दिन पहले हुई थी आखिरी बात

Sanchita Ugale Death Case
TV न्यूज

छावा एक्ट्रेस Sanchita Ugale की आत्महत्या मामले की होगी जांच? AICWA ने सीएम देवेंद्र फडणवीस से लगाई गुहार

Sanchita Ugale Death Case
TV न्यूज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.