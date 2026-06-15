Sanchita Ugale Death: को-स्टार Sorab Bedi का खुलासा, मौत से 2 दिन पहले हुई थी आखिरी बात, बोले- ‘बेचारी बहुत परेशान थी’

ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) के अध्यक्ष सुरेश श्यामलाल गुप्ता ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से संचिता उगले की मौत की गहन जांच के आदेश देने का आग्रह किया है। उन्होंने अधिकारियों से अपील की कि वे इस मामले को केवल आत्महत्या न मानें, बल्कि सभी संभावित पहलुओं से जांच करें। श्यामलाल ने कहा कि संचिता एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक जाना-माना चेहरा थीं और इतनी कम उम्र में उनकी मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। AICWA के प्रेसिडेंट ने मांग की, "एक्ट्रेस संचिता उगले जी की आत्महत्या के मामले की हर पहलू से जांच की जाए।"