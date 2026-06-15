Sanchita Ugale Last Post: ‘कुमकुम भाग्य’ एक्ट्रेस संचिता उगले ने मौत से 19 घंटे पहले शेयर की थी रील, आलिया भट्ट के गाने पर झूमती आईं नजर

संचिता का आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट एक रील थी, जिसमें वो बहुत खुश नजर आ रहीं थीं। आत्महत्या करने से ठीक 19 घंटे पहले संचिता ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक रील पोस्ट की थी, जिसमें वो आलिया भट्ट की डेब्यू फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' के पॉपुलर गाने 'राधा तेरी चुनरी...' पर थिरकती हुई नजर आ रहीं थीं। उनके एक हाथ में कैमरा था और वो उस गाने को साथ में गुनगुना भी रहीं थीं। संचिता उगले ने ये आखिरी रील मौत से ठीक 19 घंटे पहले 15 जून को देर रात पोस्ट की थी।