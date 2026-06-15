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Sanchita Ugale Last Post: ‘कुमकुम भाग्य’ एक्ट्रेस संचिता उगले ने मौत से 19 घंटे पहले शेयर की थी रील, आलिया भट्ट के गाने पर झूमती आईं नजर

Sanchita Ugale's last social media post: 'कुमकुम भाग्य' और 'वागले की दुनिया' जैसे शो से मशहूर हुईं टीवी एक्ट्रेस संचिता उगाले का 30 साल की उम्र में निधन हो गया है। इस खबर से पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में दुःख का माहौल है।

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मुंबई

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Rashi Sharma

Jun 15, 2026

Sanchita Ugale Last Post

संचिता उगाले का 30 साल की उम्र में हुआ निधन। (फोटो सोर्स: sanchita_ugale)

Sanchita Ugale's Last Social Media Post: 'कुमकुम भाग्य' और 'वागले की दुनिया' जैसे शो से मशहूर हुईं टीवी एक्ट्रेस संचिता उगाले का 30 साल की उम्र में निधन हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बताया जा रहा है कि संचिता की मौत का कारण आत्महत्या है। ये भी खबर है कि उन्होंने साड़ी से फंदा लगाकर ख़ुदकुशी की है। इस खबर से उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में दुःख का माहौल है।

मौत से 19 घंटे पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी रील

जानकारी के लिए बता दें कि संचिता उगाले की मौत से 19 घंटे पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक रील पोस्ट की थी, जिसमें वो काफी खुश नजर आ रहीं थीं। और एक गाने पर खुशी से झूमती नजर आ रही थीं।

संचिता का आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट एक रील थी, जिसमें वो बहुत खुश नजर आ रहीं थीं। आत्महत्या करने से ठीक 19 घंटे पहले संचिता ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक रील पोस्ट की थी, जिसमें वो आलिया भट्ट की डेब्यू फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' के पॉपुलर गाने 'राधा तेरी चुनरी...' पर थिरकती हुई नजर आ रहीं थीं। उनके एक हाथ में कैमरा था और वो उस गाने को साथ में गुनगुना भी रहीं थीं। संचिता उगले ने ये आखिरी रील मौत से ठीक 19 घंटे पहले 15 जून को देर रात पोस्ट की थी।

सोशल मीडिया पर फैंस दे रहे श्रद्धांजलि

संचिता उगले के इस आखिरी वीडियो पर उनके फैंस इमोशनल मेसेज कर रहे हैं और उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं।

अपडेट जारी है…

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Updated on:

15 Jun 2026 01:49 pm

Published on:

15 Jun 2026 01:24 pm

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