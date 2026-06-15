Sanchita Ugale Death Case: छावा एक्ट्रेस संचिता उगले की आत्महत्या मामले की होगी जांच? AICWA ने सीएम देवेंद्र फडणवीस से लगाई गुहार

Sanchita Ugale Death Case: कुमकुम भाग्य एक्ट्रेस संचिता उगले की मौत की खबर से इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। बता दें कि टीवी अभिनेत्री संचिता उगले की मौत से उनके फैंस और परिवारजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इस खबर से सब सदमे में हैं। बता दें कि संचिता ने अपने कमरे में साड़ी से फंदा लगा कर अपनी जान ले ली। एक्ट्रेस की मौत के बाद से उनसे जुड़ी अपडेट लगतार आ रही हैं। इसके अलावा उनकी दोस्त और कोस्टार ने भी एक खुलासा किया है कि वो डिप्रेशन की दवाईयां खा रहीं थीं। अब इस केस में एक और बड़ा अपडेट आया है कि AICWA (ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन) ने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।