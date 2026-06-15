संचिता उगले की सुसाइड पर दोस्त और को-एक्ट्रेस का बड़ा खुलासा, बोलीं- डिप्रेशन से जूझ रही थीं अभिनेत्री

Sanchita Ugale Suicide News (सोर्स- @sanchita_ugale)
Sanchita Ugale Suicide News: टीवी इंडस्ट्री से आई एक दुखद खबर ने कलाकारों और दर्शकों को गहरे सदमे में डाल दिया है। लोकप्रिय अभिनेत्री संचिता उगले के निधन की खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया है। महज 30 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाली संचिता ने अपने अभिनय और मेहनत के दम पर मनोरंजन जगत में खास मुकाम हासिल किया था। उनके जाने से सिर्फ उनका परिवार ही नहीं, बल्कि पूरी टीवी इंडस्ट्री शोक में डूब गई है।
संचिता उगले उन कलाकारों में थीं जिन्होंने बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत छोटे किरदारों से की, लेकिन धीरे-धीरे उनकी प्रतिभा ने दर्शकों का ध्यान खींचना शुरू कर दिया। लोकप्रिय धारावाहिक कुमकुम भाग्य में निभाया गया उनका किरदार उनके करियर का बड़ा मोड़ साबित हुआ।
इसके बाद उन्होंने वागले की दुनिया जैसे चर्चित शो में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। उनकी सहज एक्टिंग और स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें टीवी दर्शकों के बीच लोकप्रिय बना दिया। बाद में उन्हें दिलवाली दुल्हा ले जाएगी में मुख्य भूमिका निभाने का अवसर मिला, जिससे उनकी पहचान और मजबूत हुई।
संचिता के निधन के बाद उनकी करीबी मित्र और को-एक्ट्रेस मेघा शर्मा ने खुलासा किया कि वो पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव से जूझ रही थीं। उनके मुताबिक, संचिता स्वास्थ्य और निजी कारणों से परेशान थीं और इलाज भी करा रही थीं। हालांकि बाहर से वो हमेशा हंसमुख और पॉजिटिव नजर आती थीं।
मेघा ने बताया कि कुछ दिन पहले ही दोनों की मुलाकात हुई थी और संचिता अपने भविष्य को लेकर काफी उत्साहित दिखाई दे रही थीं। यही वजह है कि उनके अचानक चले जाने की खबर पर किसी को यकीन नहीं हो रहा।
सिर्फ टीवी तक सीमित न रहते हुए संचिता ने फिल्मों में भी काम किया। विक्की कौशल की ऐतिहासिक फिल्म छावा में उन्होंने एक अहम किरदार निभाया था। इसके अलावा वो 'साइलेंस 2: द नाइट आउल' बार शूटआउट जैसे ओटीटी प्रोजेक्ट्स का भी हिस्सा रहीं। उनके अभिनय की सराहना टीवी और फिल्म दोनों माध्यमों में की गई।
दिलचस्प बात यह है कि संचिता ने पहले भी युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य और सोशल मीडिया के दबाव को लेकर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि आज के दौर में लोग ऑनलाइन पहचान और लोकप्रियता को लेकर अत्यधिक तनाव महसूस करते हैं, जो कई बार खतरनाक साबित हो सकता है।
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