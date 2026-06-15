संचिता उगले की सुसाइड पर दोस्त और को-एक्ट्रेस का बड़ा खुलासा, बोलीं- डिप्रेशन से जूझ रही थीं अभिनेत्री

Sanchita Ugale Suicide News: टीवी इंडस्ट्री से आई एक दुखद खबर ने कलाकारों और दर्शकों को गहरे सदमे में डाल दिया है। लोकप्रिय अभिनेत्री संचिता उगले के निधन की खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया है। महज 30 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाली संचिता ने अपने अभिनय और मेहनत के दम पर मनोरंजन जगत में खास मुकाम हासिल किया था। उनके जाने से सिर्फ उनका परिवार ही नहीं, बल्कि पूरी टीवी इंडस्ट्री शोक में डूब गई है।