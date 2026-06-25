“पिता ने चेताया था हिंदू-मुस्लिम शादियां बहुत मुश्किल होती हैं”, फराह नाज संग तलाक पर बोले विंदू दारा सिंह

Vindu Dara Singh On Farah Naaz divorce:बॉलीवुड में शादियां, रिश्ते और फिर उनके टूटने की कहानियां नई नहीं हैं। लेकिन कुछ शादियां ऐसी होती हैं, जिनके टूटने का दर्द सालों बाद भी इंसान के बयानों में साफ झलकता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला जब मशहूर अभिनेता विंदू दारा सिंह (Vindu Dara Singh) ने अभिनेत्री तब्बू की बड़ी बहन और अपनी पूर्व पत्नी फराह नाज (Farah Naaz) के साथ टूटे रिश्ते पर खुलकर बात की। इस दौरान उन्होंने एक बड़ा खुलासा भी किया और बताया कि उनके पिता और कुश्ती के दिग्गज दारा सिंह ने उन्हें इस अंतरधार्मिक शादी के खतरों और चुनौतियों के बारे में पहले ही चेतावनी दे डाली थी।