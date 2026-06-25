प्रियंका चोपड़ा ने बताया भारत छोड़ने का असली कारण, बॉलीवुड के काम को लेकर भी दिया बयान

Priyanka Chopra Hollywood versus Bollywood career: बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने वाली ग्लोबल आइकॉन प्रियंका चोपड़ा जोनास (Priyanka Chopra Jonas) इन दिनों अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत का नाम रोशन कर रही हैं। 'बेवॉच', 'द मैट्रिक्स रेजरेक्शन्स' और हालिया फिल्म 'द ब्लफ' के साथ-साथ 'क्वांटिको' और 'सिटाडेल' जैसी सुपरहिट सीरीज में मुख्य भूमिका निभाने के बाद भी प्रियंका को लगता है कि अंग्रेजी सिनेमा में उनका सर्वश्रेष्ठ काम आना अभी बाकी है। हाल ही में कान्स लायंस (Cannes Lions) सम्मेलन में बात करते हुए प्रियंका ने अपने करियर, बॉलीवुड छोड़ने की वजह और एक कामकाजी मां (Working Mom) के रूप में अपनी जिंदगी के संघर्षों पर खुलकर बात की।