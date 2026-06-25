प्रियंका चोपड़ा ने बताया भारत छोड़ने का असली कारण, बॉलीवुड के काम को लेकर भी दिया बयान

प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड को लेकर दिया बयान
Priyanka Chopra Hollywood versus Bollywood career: बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने वाली ग्लोबल आइकॉन प्रियंका चोपड़ा जोनास (Priyanka Chopra Jonas) इन दिनों अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत का नाम रोशन कर रही हैं। 'बेवॉच', 'द मैट्रिक्स रेजरेक्शन्स' और हालिया फिल्म 'द ब्लफ' के साथ-साथ 'क्वांटिको' और 'सिटाडेल' जैसी सुपरहिट सीरीज में मुख्य भूमिका निभाने के बाद भी प्रियंका को लगता है कि अंग्रेजी सिनेमा में उनका सर्वश्रेष्ठ काम आना अभी बाकी है। हाल ही में कान्स लायंस (Cannes Lions) सम्मेलन में बात करते हुए प्रियंका ने अपने करियर, बॉलीवुड छोड़ने की वजह और एक कामकाजी मां (Working Mom) के रूप में अपनी जिंदगी के संघर्षों पर खुलकर बात की।
प्रियंका चोपड़ा ने हॉलीवुड और बॉलीवुड में अपने काम की तुलना करते हुए बड़ी बेबाकी से कहा, "मैंने अपने हिंदी फिल्मी करियर में देश के सबसे बेहतरीन निर्देशकों और कलाकारों के साथ काम किया है। वहां मैंने कई अद्भुत और अलग-अलग जॉनर की कहानियों को जिया है। लेकिन अमेरिका में, अपने अंग्रेजी भाषा के काम में मैं अभी तक वैसा जादू नहीं बिखेर पाई हूं। मेरी अगली कोशिश यही होगी कि मैं हॉलीवुड में भी उसी तरह के गहरे और कुछ अलग किरदारों को निभा सकूं, जैसे मैंने बॉलीवुड में निभाए हैं।"
प्रियंका ने कुछ महीने पहले दिए अपने एक इंटरव्यू को याद करते हुए यह भी माना कि जब वह अपने करियर के चरम पर थीं, तब उन्हें बॉलीवुड में थोड़ी गुटबाजी और बंधा हुआ महसूस होने लगा था। उन्होंने कहा, "जब जिंदगी कठिन हो जाती है, तो हमारे पास खुद को संभालने और आगे बढ़ने की क्षमता होनी चाहिए। मैं मुश्किलों में फंसे रहने वाली इंसान नहीं हूं, इसलिए मैंने हॉलीवुड का रुख किया था।"
अपनी निजी जिंदगी पर बात करते हुए प्रियंका ने स्वीकार किया कि शादी और बेटी मालती मैरी के जन्म के बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल चुका है। उन्होंने कहा, "एक कामकाजी मां के रूप में लाइफ को संभालना आसान नहीं होता। अब मैं पहले की तरह बैग पैक करके तुरंत शूटिंग पर नहीं निकल सकती, न ही साल में पांच फिल्में कर सकती हूं। अब मैं अपना समय और अपनी फिल्में बहुत सोच-समझकर चुनती हूं। मां बनने के बाद अब मेरे मन में अपनी खुद की मां के लिए सम्मान और ज्यादा बढ़ गया है।"
काम की बात करें तो प्रियंका चोपड़ा के पास इस समय कई बड़े अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स हैं। वे जल्द ही एसएस राजामौली की फिल्म 'वाराणसी', ऑरलैंडो ब्लूम के साथ एक अनाम प्रोजेक्ट और मीरा नायर की बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म 'अमरी' में नजर आने वाली हैं। इसके अलावा, फॉर्च्यून इंडिया के साथ बातचीत में प्रियंका ने एक और बड़ा धमाका करते हुए खुलासा किया कि वे जल्द ही हॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री एंजेलिना जोली (Angelina Jolie) के साथ एक बड़े प्रोजेक्ट में स्क्रीन शेयर करने जा रही हैं, जिसकी आधिकारिक घोषणा जल्द ही की जाएगी।
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