“निजी अनबन या अफवाहों से दूरी?”, CM विजय को तृषा कृष्णन ने नहीं किया बर्थडे विश, इंस्टाग्राम से किया अनफॉलो?

साल 2025 की बात करें, तो तृषा ने अपने पेट डॉग के साथ विजय की एक बेहद प्यारी और अनदेखी तस्वीर शेयर कर इंटरनेट पर तहलका मचा दिया था। इसके बाद साल 2024 में भी उन्होंने विजय के साथ एक ग्लास मिरर सेल्फी पोस्ट की थी, जिसे फैंस ने खूब पसंद किया था। लेकिन इस साल 22 जून को जब विजय का इतना बड़ा दिन आया, तो तृषा के इंस्टाग्राम या एक्स (ट्विटर) हैंडल पर न तो कोई पोस्ट दिखी, न कोई स्टोरी और न ही कोई सार्वजनिक संदेश। इस बात ने थलपति के फैंस को हैरान और परेशान कर दिया है। वहीं, कहा ये भी जा रहा है कि तृषा ने विजय को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया है।