संचिता उगले की मौत पर शो के डायरेक्टर ने तोड़ी चुप्पी, चैट लीक होने के बाद उज्जवल शर्मा पर लगे आरोपों पर भी दिया बयान

अब 'साजन घर' के निर्माता-निर्देशक शशि मित्तल ने 'फ्री प्रेस जर्नल' से बात करते हुए इन आरोपों और चर्चाओं के बीच अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया कि संचिता को शो से हटाया नहीं गया था, बल्कि उनकी सेहत को देखते हुए उन्हें कुछ समय का आराम दिया गया था। निर्देशक के मुताबिक, अभिनेत्री की स्थिति को समझते हुए उनके माता-पिता से बातचीत की गई थी और सभी की सहमति से ये फैसला लिया गया था कि संचिता कुछ समय के लिए काम से दूर रहकर अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें।