‘वो जीना नहीं चाहती थी’, संचिता उगले की मौत पर दोस्त ने खोला बड़ा राज, बोलीं- वो डिप्रेशन में थी, सो नहीं पा रही थी

इसी बीच संचिता की करीबी मित्र और अभिनेत्री गीतांजलि ने कई ऐसे दावे किए हैं, जिन्होंने इस मामले को नई दिशा दे दी है। गीतांजलि का कहना है कि संचिता लंबे समय से मानसिक संघर्ष से गुजर रही थीं। उनके मुताबिक, अभिनेत्री पिछले कुछ महीनों से गहरे अवसाद और अनिद्रा की समस्या का सामना कर रही थीं। हालांकि उन्होंने लोगों से अपील की है कि बिना पुष्टि के किसी भी तरह की अफवाहें फैलाने से बचें और जांच एजेंसियों को अपना काम करने दें।