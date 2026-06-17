‘वो जीना नहीं चाहती थी’, संचिता उगले की मौत पर दोस्त ने खोला बड़ा राज, बोलीं- वो डिप्रेशन में थी, सो नहीं पा रही थी

Sanchita Ugale Death News (सोर्स- @sanchita_ugale )
Sanchita Ugale Death News: टीवी इंडस्ट्री की उभरती अभिनेत्री संचिता उगले की असमय मौत ने मनोरंजन जगत को झकझोर कर रख दिया है। महज 22 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाली संचिता अपने करियर के ऐसे दौर में थीं, जहां उनके सामने नए अवसरों के दरवाजे खुल रहे थे। लेकिन उनके निधन के बाद सामने आ रहे खुलासे इस पूरे मामले को और अधिक संवेदनशील बना रहे हैं।
संचिता उगले को दर्शक कई लोकप्रिय टीवी शोज और फिल्मों के जरिए पहचानने लगे थे। उनकी मुस्कान, अभिनय और मेहनत ने उन्हें कम समय में इंडस्ट्री का जाना-पहचाना चेहरा बना दिया था। ऐसे में उनकी मौत की खबर ने न केवल उनके परिवार और दोस्तों को बल्कि उनके प्रशंसकों को भी गहरे सदमे में डाल दिया।
इसी बीच संचिता की करीबी मित्र और अभिनेत्री गीतांजलि ने कई ऐसे दावे किए हैं, जिन्होंने इस मामले को नई दिशा दे दी है। गीतांजलि का कहना है कि संचिता लंबे समय से मानसिक संघर्ष से गुजर रही थीं। उनके मुताबिक, अभिनेत्री पिछले कुछ महीनों से गहरे अवसाद और अनिद्रा की समस्या का सामना कर रही थीं। हालांकि उन्होंने लोगों से अपील की है कि बिना पुष्टि के किसी भी तरह की अफवाहें फैलाने से बचें और जांच एजेंसियों को अपना काम करने दें।
गीतांजलि के मुताबिक संचिता ने कई बार अपने मन की पीड़ा उनके साथ साझा की थी। उन्होंने बताया कि कामयाबी मिलने के बावजूद संचिता भीतर से खुश नहीं थीं। उन्हें जीवन में किसी चीज में रुचि महसूस नहीं हो रही थी। यहां तक कि जब उन्हें बड़े प्रोडक्शन हाउस के एक शो में प्रमुख भूमिका मिली, तब भी वह उत्साहित नजर नहीं आईं।
करीबी दोस्त के अनुसार, संचिता की मानसिक स्थिति धीरे-धीरे कमजोर होती जा रही थी। बताया जाता है कि उनकी नींद लगभग खत्म हो चुकी थी और कई बार वो लगातार कई दिनों तक सो नहीं पाती थीं। इस वजह से उनकी दिनचर्या और पेशेवर जीवन भी प्रभावित होने लगा था। हालत इतनी गंभीर हो गई थी कि उनके साथ काम करने वाले लोग उन्हें चिकित्सकीय मदद दिलाने की कोशिश कर रहे थे।
गीतांजलि का यह भी दावा है कि संचिता किसी गहरे मानसिक आघात से जूझ रही थीं। हालांकि उन्होंने किसी विशेष घटना या व्यक्ति का नाम नहीं लिया, लेकिन संकेत दिए कि अभिनेत्री के भीतर कोई ऐसी पीड़ा थी जो उन्हें लगातार परेशान कर रही थी। यही कारण था कि वो सामान्य जीवन जीने में कठिनाई महसूस कर रही थीं।
संचिता की मौत के बाद सोशल मीडिया पर उनके निजी जीवन को लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। कुछ लोगों ने उनके रिश्तों और करियर को लेकर अलग-अलग दावे किए। लेकिन उनकी मित्र ने साफ कहा कि बिना तथ्यों के किसी निष्कर्ष पर पहुंचना गलत होगा। उनका मानना है कि सच्चाई केवल आधिकारिक जांच के बाद ही सामने आनी चाहिए।
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