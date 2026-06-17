दर्दनाक शारीरिक समस्या से जूझ रहे सोनू निगम, गर्दन की नसों में आई गंभीर दिक्कत, बोले- MRI-CT चल रहा है

सोनू निगम ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी स्वास्थ्य स्थिति साझा करते हुए बताया कि उनकी गर्दन की नसों पर दबाव पड़ गया है। इस वजह से उन्हें लगातार दर्द और असहजता का सामना करना पड़ रहा है। समस्या की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टरों की टीम उनके कई मेडिकल परीक्षण कर रही है। पिछले एक सप्ताह से उनका एमआरआई और सीटी स्कैन कराया जा रहा है ताकि बीमारी की सही स्थिति का पता लगाया जा सके।