’15 सालों से बंगाल में तानाशाही चली’, ममता दीदी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर ईडी की छापेमारी पर बोले सांसद रवि किशन

भाजपा सांसद ने कहा कि लोकतंत्र में जवाबदेही सबसे महत्वपूर्ण है और यदि किसी पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं तो उसे जांच का सामना करना ही होगा। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान व्यवस्था में सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के मामलों को गंभीरता से लिया जा रहा है और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रवि किशन का मानना है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और देर-सवेर हर आरोपी को अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है।