370 बिरयानी विवाद पर महाराज अनिरुद्धाचार्य का फूटा गुस्सा, बोले- लड़की के चरित्र से खिलवाड़, फूहड़ता की हदें पार

आगे बात करते हुए उन्होंने कहा, 'उसके शरीर के साथ खेलना चाहता है क्या इस तरह की मानसिकता इस देश में नहीं है? तो फिर हमारे देश में संतों के नाम पर फूहड़ता चल रही है कोई रोकने वाला नहीं है और हम कहते हैं कि लिविन में रहना गलत है मर्यादों से रहो तो लोग को मीडिया नाच करती है और संतों को गालो ठहराती है कि आप ऐसा बोल सकते हैं और ये खुलजाम जी 370 की बिरयानी के बाद वसूला रहा गरीब उसके लिए नहीं बोली जा रही है मीडिया से कुछ हम तो इसलिए कहते हैं संत इसलिए तो संत है उपदेश के इसलिए संतों को गालियाँ सुनने के बाद भी हमे मीडिया कितनी गाली देती है फिर भी हम अपने धर्म की सेवा कर रहे हैं।