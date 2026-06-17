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370 बिरयानी विवाद पर महाराज अनिरुद्धाचार्य का फूटा गुस्सा, बोले- लड़की के चरित्र से खिलवाड़, फूहड़ता की हदें पार

Aniruddhacharya On 370 Biryani Controversy: महाराज अनिरुद्धाचार्य ने हाल ही में देशभर में चल रहे 370 की बिरयानी विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

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मुंबई

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Himanshu Soni

Jun 17, 2026

370 Biryani Controversy

370 Biryani Controversy (सोर्स- @aniruddhacharyajimaharaj)

370 Biryani Controversy: 370 बिरयानी का मामला पिछले काफी दिनों से लगातार देशभर में चल रहा है। प्रणीत मोरे के शो में जिस तरह से हिमांशु जांगरा नाम से शख्स ने 370 की बिरयानी खिलाकर लड़की के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। कई लोगों ने इस पर सवाल उठाया। प्रणीत और हिमांशु, दोनों के खिलाफ ही एफआईआर तक दर्ज कराई जा चुकी है। इसी बीच अब कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने इस पूरे मामले पर अपना रिएक्शन दिया है। क्या कुछ कहा है महाराज ने, चलिए जानते हैं।

अनिरुद्धाचार्य का फूटा गुस्सा

हाल ही में शेयर किए गए एक वीडियो में उन्होंने कहा- 'कॉमेडी के नाम पर गलत गलत बातें चल रही है। अभी एक लड़के ने बोल दिया कि मैंने 370 रुपये की बिरयानी न खवाई है। जब ऐसे बातें समाज में होंगी तो जवानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि भाई 370 रुपये की खवाई तो वो एक लड़की से वसूलेगा कैसे उसका रूप लेकर उसके साथ दुव्यवहार करके वसूलीना चाहता है।

आगे बात करते हुए उन्होंने कहा, 'उसके शरीर के साथ खेलना चाहता है क्या इस तरह की मानसिकता इस देश में नहीं है? तो फिर हमारे देश में संतों के नाम पर फूहड़ता चल रही है कोई रोकने वाला नहीं है और हम कहते हैं कि लिविन में रहना गलत है मर्यादों से रहो तो लोग को मीडिया नाच करती है और संतों को गालो ठहराती है कि आप ऐसा बोल सकते हैं और ये खुलजाम जी 370 की बिरयानी के बाद वसूला रहा गरीब उसके लिए नहीं बोली जा रही है मीडिया से कुछ हम तो इसलिए कहते हैं संत इसलिए तो संत है उपदेश के इसलिए संतों को गालियाँ सुनने के बाद भी हमे मीडिया कितनी गाली देती है फिर भी हम अपने धर्म की सेवा कर रहे हैं।



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Published on:

17 Jun 2026 05:35 pm

Hindi News / Entertainment / 370 बिरयानी विवाद पर महाराज अनिरुद्धाचार्य का फूटा गुस्सा, बोले- लड़की के चरित्र से खिलवाड़, फूहड़ता की हदें पार

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