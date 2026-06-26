ईशा देओल ने तलाक और पति को लेकर की बात, छलका जिंदगी के कड़वे अनुभवों पर दर्द

जब ईशा से पूछा गया कि वह उन महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी जो अपने रिश्ते से अलग होना चाहती हैं लेकिन हिचकिचा रही हैं, तो उन्होंने बहुत व्यावहारिक जवाब दिया। ईशा ने कहा, "हर रिश्ते और इंसान की परिस्थितियां हमेशा अलग होती हैं। हो सकता है जिस वजह से मैंने यह कदम उठाया, वो किसी दूसरे को सही न लगे। यह बात सिर्फ महिलाओं पर नहीं, पुरुषों पर भी लागू होती है। दो अच्छे इंसान भी अगर साथ नहीं रह पा रहे हैं, तो समझदारी से इसका बेहतर समाधान निकाला जाना चाहिए।" खास बात यह रही कि जिंदगी के इस कड़वे अनुभव के बावजूद ईशा ने कहा कि उनका प्यार और रोमांस पर से भरोसा कभी नहीं उठा है।