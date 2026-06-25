‘वह मुझे बातों से कभी भी मार सकती है’ अक्षय कुमार ने ट्विंकल खन्ना को लेकर किया खुलासा, बताया अपनी सबसे बड़ी आलोचक

Akshay Kumar on Twinkle Khanna criticism:बॉलीवुडके 'खिलाड़ी' अक्षय कुमार (Akshay Kumar) को अपनी फिल्मों में बड़े से बड़े विलेन के साथ लड़ाई करते और मारते हुए देखना आम बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि असल जिंदगी में अक्षय को अपनी ही पत्नी से सबसे ज्यादा डर लगता है? जी हां, लेकिन यह डर किसी लड़ाई-झगड़े का नहीं, बल्कि उनके काम की आलोचना का है। अक्षय कुमार हमेशा से अपनी पत्नी ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) को अपना सबसे तीखा और बेबाक आलोचक बताते रहे हैं। हाल ही में अपनी आगामी मल्टीस्टारर फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' (Welcome To The Jungle) के प्रमोशन के दौरान अक्षय ने हंसते हुए स्वीकार किया कि ट्विंकल की खरी-खरी बातें ही उन्हें हमेशा जमीन पर बनाए रखती हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि वह एक ऐसी इंसान हैं जो उन्हें कभी भी मार सकती हैं।