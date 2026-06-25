‘वह मुझे बातों से कभी भी मार सकती है’ अक्षय कुमार ने ट्विंकल खन्ना को लेकर किया खुलासा, बताया अपनी सबसे बड़ी आलोचक

अक्षय कुमार ने ट्विंकल खन्ना को लेकर किया खुलासा
Akshay Kumar on Twinkle Khanna criticism:बॉलीवुडके 'खिलाड़ी' अक्षय कुमार (Akshay Kumar) को अपनी फिल्मों में बड़े से बड़े विलेन के साथ लड़ाई करते और मारते हुए देखना आम बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि असल जिंदगी में अक्षय को अपनी ही पत्नी से सबसे ज्यादा डर लगता है? जी हां, लेकिन यह डर किसी लड़ाई-झगड़े का नहीं, बल्कि उनके काम की आलोचना का है। अक्षय कुमार हमेशा से अपनी पत्नी ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) को अपना सबसे तीखा और बेबाक आलोचक बताते रहे हैं। हाल ही में अपनी आगामी मल्टीस्टारर फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' (Welcome To The Jungle) के प्रमोशन के दौरान अक्षय ने हंसते हुए स्वीकार किया कि ट्विंकल की खरी-खरी बातें ही उन्हें हमेशा जमीन पर बनाए रखती हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि वह एक ऐसी इंसान हैं जो उन्हें कभी भी मार सकती हैं।
एक बातचीत के दौरान जब अक्षय कुमार से पूछा गया कि उनके काम का सबसे बड़ा आलोचक कौन है, तो उन्होंने बिना पलक झपकाए ट्विंकल खन्ना का नाम लिया। अक्षय ने मजाकिया लहजे में कहा, "वह मेरे काम को लेकर बेहद कठोर हैं। कठोर का मतलब आप समझ रहे हैं ना? वह मुझे कभी भी मार सकती हैं यानी अपनी बातों से कभी भी मार सकती हैं। उनकी आलोचना के आगे आप कुछ नहीं बोल सकते।"
अक्षय ने इसी से जुड़ा एक बेहद मजेदार वाकया भी शेयर किया। उन्होंने बताया कि हाल ही में जब वह अपनी एक फिल्म की डबिंग कर रहे थे, तो अचानक उनके फोन पर ट्विंकल का एक मैसेज आया। उस मैसेज में ट्विंकल ने अक्षय की आने वाली फिल्म के ट्रेलर की जमकर तारीफ की थी। अक्षय ने कहा, "उस मैसेज को देखते ही मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने पास ही खड़े डायरेक्टर प्रियदर्शन सर से कहा- 'सर, आज मैं बहुत खुश हूं।' जब उन्होंने वजह पूछी, तो मैंने बताया कि मेरी पत्नी ने मुझे मैसेज करके कहा है कि उन्हें फिल्म का ट्रेलर बहुत पसंद आया है।" अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा कि ट्विंकल के मुंह से ऐसी तारीफ सुनना किसी लॉटरी लगने जैसा बेहद दुर्लभ है।
अक्षय ने आगे बताया कि ट्विंकल अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं और फिल्म खराब होने पर सीधे मुंह पर बोल देती हैं, "यह क्या बकवास बनाई है?" मजेदार बात यह है कि अगर कोई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट भी हो जाए, लेकिन ट्विंकल को पसंद न आए, तो वह अपनी राय पर अड़ी रहती हैं और कमाई देखकर अपना फैसला नहीं बदलतीं। वहीं, अक्षय ने एक जगह कहा कि अगर जिंदगी में तरक्की चाहिए तो अपने माता-पिता की सेवा करते रहें।
वर्क फ्रंट की बात करें तो अक्षय कुमार जल्द ही 'वेलकम' फ्रेंचाइजी की तीसरी कड़ी 'वेलकम टू द जंगल' में एक बड़ी स्टारकास्ट के साथ नजर आने वाले हैं। अहमद खान के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में उनके साथ सुनील शेट्टी, परेश रावल, अरशद वारसी, रवीना टंडन, लारा दत्ता, दिशा पटानी और जैकलीन फर्नांडीज जैसे लगभग 32 नामी कलाकार शामिल हैं। अक्षय ने बताया कि रोज सेट पर इतने सारे लोगों का होना किसी शूटिंग जैसा नहीं, बल्कि एक बड़े 'पिकनिक' जैसा महसूस कराता था।
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