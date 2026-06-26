मुहर्रम के जुलूस में शामिल हुए अभिनेता अली असगर, ‘मातम’ के बीच वायरल हुआ सादगी से भरा वीडियो

इस शो की खास बात यह है कि इसमें सेलिब्रिटीज अपनी मां या बच्चों के साथ कुकिंग का हुनर दिखाते नजर आते हैं। शो की दमदार प्रतियोगी जोड़ियों में गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा अपनी बेटी टीना आहूजा के साथ, टीवी की 'कोमोलिका' यानी उर्वशी ढोलकिया अपने बेटे क्षितिज ढोलकिया के साथ, तान्या मित्तल अपनी मां सुनीता मित्तल के साथ, गुल्लू अपनी मां मुनेश तंवर के साथ, शाहिदा अंसारी अपने भतीजे अफगान भाग्यश्री के साथ, ई शर्मा अपनी मां रिंजू शर्मा के साथ, और मशहूर सोशल मीडिया स्टार मनीषा रानी अपने पिता मनोज कुमार के साथ शामिल हैं। इस मजेदार शो के बीच अली असगर का यह धार्मिक और संजीदा रूप फैंस के दिलों को छू गया है।