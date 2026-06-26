सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 6 साल बाद शादी पर रिया चक्रवर्ती का बड़ा बयान, दिल के जज्बात किए बयां

वहींं, इस बातचीत के बीच अभिनेता अंगद बेदी ने भी अपनी शादी का एक बेहद निजी किस्सा शेयर करते हुए युवाओं को सलाह दी। उन्होंने कहा कि शादी के लिए बहुत अमीर होने का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि सही जीवनसाथी का मिलना ज्यादा जरूरी है। अंगद ने याद करते हुए बताया, "जब मेरी नेहा से शादी हुई थी, तब मेरे बैंक अकाउंट में सिर्फ 2 लाख रुपये थे, शायद उससे भी कम। इस पर नेहा धूपिया ने बीच में ही हंसते हुए उनकी टांग खींची और याद दिलाया, "अच्छा! लेकिन तुमने मुझे 45,000 रुपये का आईपैड गिफ्ट किया था, वो कहां से आया था?" नेहा की इस बात पर सेट पर मौजूद सभी लोग ठहाके मारकर हंस पड़े।