कौन है एक्ट्रेस कृषि थापांडा? जिनके फ्लैट में मिली 33 साल के दोस्त की लाश

बताया जा रहा है कि वैषाक पिछले कुछ समय से गंभीर डिप्रेशन से जूझ रहे थे। वे एक्ट्रेस के अच्छे दोस्त थे, इसलिए उनके पास फ्लैट की चाबी भी थी और वह अक्सर वहां आते-जाते थे। बुधवार की रात वह फ्लैट पर बिल्कुल अकेले थे, जहां उन्होंने यह आत्मघाती कदम उठा लिया। हैरान करने वाली बात यह है कि खुदकुशी करने से ठीक पहले वैषाक ने एक्ट्रेस कृषि थापांडा को फोन करके इसके बारे में बताया था। एक्ट्रेस ने तुरंत उनके परिवार को इन्फॉर्म भी किया था, लेकिन जब तक सब फ्लैट पर पहुंचे, तब तक वैषाक दम तोड़ चुके थे। जिस समय यह हादसा हुआ, कृषी वहां मौजूद नहीं थीं।