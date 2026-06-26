कौन है एक्ट्रेस कृषि थापांडा? जिनके फ्लैट में मिली 33 साल के दोस्त की लाश

कौन है एक्ट्रेस कृषि थापंडा, जिनके दोस्त ने किया सुसाइड
Who is Krishi Thapanda Kannada actress: मनोरंजन जगत से एक बेहद हैरान करने वाली और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। बेंगलुरु में एक्ट्रेस और मॉडल कृषि थापांडा (Krishi Thapanda) के फ्लैट में उनके एक 33 साल के दोस्त का शव फंदे से लटका हुआ मिला है। जैसे ही ये घटना सामने आई हर तरफ हड़कंप मच गया और लोग इंटरनेट पर लगातार सर्च करने लगे कि आखिर कृषि थापांडा कौन हैं और उनके घर में ऐसा क्या हुआ? कैसे उनके दोस्त का शव उनके घर पर मिला? आइए आपको बताते हैं इस पूरी घटना और एक्ट्रेस के बारे में सब कुछ...
मीडिया रिपोर्ट्स और पुलिस जांच के मुताबिक, यह बड़ी घटना बेंगलुरु के राजराजेश्वरिनगर स्थित कृषि थापांडा के फ्लैट की है। मृतक की पहचान वैषाक नाम के एक बिजनेसमैन के रूप में हुई है, जो एक्ट्रेस के बेहद करीबी दोस्त बताए जा रहे हैं। शुरुआती जांच में पुलिस को यह मामला आत्महत्या का लग रहा है।
बताया जा रहा है कि वैषाक पिछले कुछ समय से गंभीर डिप्रेशन से जूझ रहे थे। वे एक्ट्रेस के अच्छे दोस्त थे, इसलिए उनके पास फ्लैट की चाबी भी थी और वह अक्सर वहां आते-जाते थे। बुधवार की रात वह फ्लैट पर बिल्कुल अकेले थे, जहां उन्होंने यह आत्मघाती कदम उठा लिया। हैरान करने वाली बात यह है कि खुदकुशी करने से ठीक पहले वैषाक ने एक्ट्रेस कृषि थापांडा को फोन करके इसके बारे में बताया था। एक्ट्रेस ने तुरंत उनके परिवार को इन्फॉर्म भी किया था, लेकिन जब तक सब फ्लैट पर पहुंचे, तब तक वैषाक दम तोड़ चुके थे। जिस समय यह हादसा हुआ, कृषी वहां मौजूद नहीं थीं।
इस घटना के बाद से ही कृषि थापांडा सुर्खियों में आ गई हैं। बता दें कि कृषी कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत ही लोकप्रिय और खूबसूरत चेहरा हैं। वह साउथ की जानी-मानी एक्ट्रेस हैं, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर मॉडल की थी।
ग्लैमर की दुनिया में आने से पहले कृषि थापांडा एक अमेरिकी कंपनी 'इंटरकॉल' में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर भी काम कर चुकी हैं। फिलहाल, इस दुखद घटना के बाद से पुलिस मामले की बारीकी से जांच कर रही है और एक्ट्रेस भी इस हादसे से गहरे सदमे में हैं।
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