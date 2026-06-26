‘स्टिक के सहारे शूटिंग, व्हीलचेयर तक पहुंचा दर्द’, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी पर छलका एक्ट्रेस तनाज ईरानी का दर्द

इतने मुश्किल और दर्द भरे समय में भी तनाज ने काम करना जारी रखा और तेज दर्द से जूझते हुए भी दो शो साइन किए। उन्होंने बताया, “इस दौरान, मैंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी, भले ही हालात नहीं बदले। लेकिन मैंने दो शानदार शो साइन किए। मैं छड़ी के सहारे चलते हुए भी एक किरदार निभा रही थी।" तनाज ने कहा कि मुश्किलों के बावजूद, उन्हें लगा कि कायनात ने उनका साथ नहीं छोड़ा है। उन्होंने आगे कहा, "कायनात ने मुझ पर फिर से भरोसा किया कि मैं अभी भी मैदान में हूं। लेकिन जो दर्द आप सह रहे हैं, वो आपके ही भले के लिए है।"