फिजिकली और यौन शोषण…कास्टिंग काउच पर राजीव खंडेलवाल का फिर छलका दर्द

'फ्री प्रेस जर्नल' से बातचीत करते हुए राजीव खंडेलवाल ने अपने शुरुआती करियर के दिनों को याद करते हुए बताया कि उन्होंने भी इंडस्ट्री में कदम रखते समय ऐसे हालात का सामना किया था, जहां उनसे समझौते की उम्मीद की गई थी। हालांकि उन्होंने उस समय अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और अपने दम पर आगे बढ़ने का फैसला किया। उनका मानना है कि नए कलाकार अक्सर बड़े सपनों के साथ इस दुनिया में आते हैं और कई बार कुछ लोग उनकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं।