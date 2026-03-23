कुछ कहानियां अधूरी ही खूबसूरत होती हैं, ‘धुरंधर 2’ की AI एंडिंग देख फैंस हुए इमोशनल

Dhurandhar 2 Spoiler Alert: रणवीर सिंह की 'धुरंधर द रिवेंज' बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है और फिल्म के कई सीन सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन चुके हैं। इस लिस्ट में अब फिल्म का क्लाइमेक्स सीन सबका ध्यान खींच रहा है, जब हमजा उर्फ जसकिरत सिंह रंगी उर्फ ​​रणवीर सिंह अपने परिवार से मिलने पंजाब जाता है, लेकिन उन्हें देखते ही अपनी मां और बहन से मिले बिना ही वहां से लौट जाता है। इस सीन को देखने के बाद दर्शक फिल्म की हैप्पी एंडिंग न होने से काफी निराश हैं।