‘धुरंधर 2’ में हमजा का ‘भूतिया अवतार’ देख उड़ जाएंगे होश, सामने आया खौफनाक वीडियो

Ranveer Singh Makeup Transformation Video: 'धुरंधर: द रिवेंज' का जादू लोगो के सिर चढ़कर बोला रहा है, सोशल मीडिया पर हर दूसरा पोस्ट 'धुरंधर 2', उसके कलकारों या उसमें दिखाए गए किरदारों की असली कहानी से जुड़ा हुआ होता है। अब इसके पर्दे के पीछे की एक झलक ने फिल्म को देखने की उत्सुक्ता को और भी बढ़ा दिया है। ऐसा ही एक पोस्ट इंस्टग्राम पर वायरल हो रहा है, जिसमें रणवीर सिंह के 'Ghost Look' का BTS वीडियो शेयर किया गया है। बता दें कि इस टाइमलैप्स वीडियो को पॉपुलर मेकअप आर्टिस्ट प्रीतिशील सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि किस तरह रणवीर सिंह का एक खौफनाक 'परछाइयों से जन्मा भूत' (Ghost Born of Shadows) के रूप में ट्रांसफॉर्मेशन किया गया।