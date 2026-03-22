‘लव जिहाद’ केस में मोनालिसा के चाचा ने किया बड़ा खुलासा, बोले- फरमान उसे ‘दीदी’ बोलता था

Monalisa Marriage Controversy: महाकुंभ मेले में वायरल हुई मोनालिसा भोसले और उसके मुस्लिम पति फरमान खान की कहानी में अब एक और मोड़ सामने आ गया है। मोनालिशा और फरमान की शादी अब लव जिहाद और पारिवारिक विवाद में बदल गई है। परिवार के खिलाफ जाकर हुई इस शादी पर आये दिन नए खुलासे हो रहे हैं। कभी मोनालिसा की नाबालिग उम्र को लेकर, तो कभी लव जिहाद को लेकर। इन सबके बीच अब एक नई बात सामने आई है।