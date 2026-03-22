‘धुरंधर 2’ पर भड़का पाकिस्तानी परिवार, बताया ‘थर्ड क्लास’, लगाए ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ के नारे

वायरल वीडियो में परिवार सिनेमाघर से बाहर निकलते हुए और फिल्म पर अपना रिव्यु शेयर करते हुए दिखाई दे रहा है। फिल्म के प्रति निराशा व्यक्त करते हुए एक शख्स कह रहा है, 'घटिया।।। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी घटिया फिल्म नहीं देखी।' वहीं एक महिला कहती है, 'घटिया और घटिया से भी बदतर कोई शब्द है ना तो वो इस फिल्म के लिए है।' वहीँ इस ग्रुप के दूसरे लोग फिल्म को 'बकवास' और 'फ्लॉप' कह रहे हैं। इसी वीडियो में कुछ लोग थिएटर के बाहर 'मेजर इकबाल जिंदाबाद' और 'पाकिस्तानी जिंदाबाद' के नारे लगाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं।