‘Dhurandhar 2’ के बवंडर के बीच ‘जमील जमाली’ का पुराना वीडियो वायरल, जब खुद को बताया था ‘धुरंधर’

Rakesh Bedi Viral Video: आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को अधिकतर लोगों से पॉजिटिव रिव्युज ही मिलें हैं। दर्शकों से भी फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिल्म के हर किरदार और उस किरदार को निभाने वाले कलाकारों की भी दर्शक जमकर तारीफ कर रहे हैं। हालांकि, धुरंधर 2 में एक्टर राकेश बेदी के अपने किरदार के लिए इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। राकेश बेदी फिल्म में जमील जमाली के रोल में नजर आ रहे हैं।