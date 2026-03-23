‘धुरंधर 2’ विवाद के बीच जया प्रदा का रिएक्शन आया सामने, कहा- ‘ऐसी फिल्म न बनी है और ना ही…’

Jaya Prada on Dhurandhar 2: आदित्य धर और रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर 2' जब से थियेटर्स में रिलीज हुई है, फिल्म को दर्शकों बहुत प्यार मिल रहा है, सिनेप्रेमी फिल्म की तारीफ़ करते नहीं थक रहे हैं। वहीं, भारत के सियासी गलियारों में भी फिल्म को लेकर चर्चाएं जोर पकड़ रहीं हैं। फिल्म को आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ रहा है। कुछ लोग इस प्रोपेगेंडा बता रहे हैं है, तो कोई बोल रहा है कि फिल्म के जरिए नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। इतना ही नहीं कुछ तो फिल्म पर सरकार का प्रमोशन करने तक की टिप्पणी भी कर रहे हैं। इसी बीच दिग्गज एक्ट्रेस और भाजपा नेता जया प्रदा ने 'धुरंधर 2' पर अपने विचार साझा किए हैं।