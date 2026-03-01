21 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

‘धुरंधर 2’ एक्टर ने किया खुलासा, बोले- आसान नहीं था बड़े साहब के किरदार में आना, मेकअप लगाने में लगे घंटों

Danish Iqbal Bade Sahab Dhurandhar 2: 'धुरंधर 2' में बड़े साहब का किरदार निभाने वाले अभिनेता दानिश इकबाल ने बताया कि रणवीर सिंह शूटिंग के दौरान बहुत ही अच्छे और सहयोगी थे। उन्होंने बताया कि किदार के लुक में आने के लिए और कृत्रिम अंग लगाने में 8-9 घंटे और उसे हटाने में 3-4 घंटे लगे थे।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Mar 21, 2026

Danish Iqbal Bade Sahab Dhurandhar 2

फिल्म 'धुरंधर 2' में बड़े साहब के किरदार में दानिश इकबाल। (फोटो सोर्स: X @BollywoodlifeHindi)

Danish Iqbal Bade Sahab Dhurandhar 2: धुरंधर: द रिवेंज में बड़े साहब (दाऊद इब्राहिम) का किरदार निभाने वाले एक्टर दानिश इकबाल ने अपने छोटे मगर जबरदस्त रोल में अपनी एक्टिंग से दर्शकों को प्रभावित किया। हाल ही में उन्होंने अपने को-स्टार और फिल्म के लीड हीरो रणवीर सिंह की सेट पर सपोर्ट के लिए उनकी प्रशंसा की और बड़े साहब के रूप में अपने लुक के बारे में बात की।

धुरंधर 2 में बड़े साहब के अपने लुक पर दानिश इकबाल (Danish Iqbal as Bade Sahab in Dhurandhar 2)

ज़ूम के साथ एक इंटरव्यू में दानिश इकबाल ने बताया कि बड़े साहब के रूप में आने में उन्हें 8 से 9 घंटे लगे, जबकि कृत्रिम अंग हटाने में अलग से 3 से 4 घंटे लगे। उन्होंने कहा, "शूटिंग के दिनों में भी मैं थोड़ा चिंतित रहता था, सोचता था कि यह कैसा दिखेगा। लेकिन हां, मैंने इस प्रोसेस का भरपूर आनंद लिया। आदित्य धर के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, वो एक शानदार निर्देशक, विनम्र और एक अच्छे इंसान हैं। वो अपने एक्टर्स को अच्छा फील कराना बखूबी जानते हैं।"

दानिश इक़बाल ने की रणवीर सिंह की तारीफ

इसके अलावा, उन्होंने रणवीर को एक 'प्यारा' इंसान बताया और कहा कि जहां सभी उन्हें ऊर्जा से भरपूर बताते हैं, वहीं पहली मुलाकात में रणवीर बेहद विनम्र और मिलनसार थे। अपनी मुलाकात को याद करते हुए दानिश ने बताया कि जब रणवीर ने उन्हें बड़े साहब के बाद देखा, रणवीर समेत सेट पर मौजूद सभी लोग उनके इस बदलाव को देखकर दंग रह गए। उन्होंने आगे कहा कि रणवीर इस बात को समझते हैं कि इतने भारी प्रोस्थेटिक मेकअप को सहन करने के लिए कितनी मेहनत और धैर्य की आवश्यकता होती है।

दानिश ने आगे कहा, "रणवीर बहुत सपोर्टिव थे और हर टेक के बाद, वो मेरे पास आकर कहते थे, 'शानदार, सर'। वैसे तो शानदार बात जो आप बस यूं ही कह देते हैं, लेकिन फिर, आप वास्तव में महसूस कर सकते हैं कि यह तारीफ और प्यार वो दिल से देते हैं। वो बहुत ही प्यारे और मिलनसार व्यक्ति हैं।"

बता दें कि फिल्म में दानिश इकबाल ने बड़े साहब का किरदार निभाया और उसको बड़े ही जबरदस्त अंदाज में पेश किया। उसको इस किरदार के लिए काफी तारीफ़ मिल रही हैं। वहींम रणवीर सिंह एक भारतीय जासूस हमजा अली मजारी/जसकिरत सिंह रंगी के किरदार में नजर आ रहे हैं।

'धुरंधर 2' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (Dhurandhar 2 Box Office Collection)

धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त प्रदर्शन कर रही है। फिल्म ने पहले ही कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और महज दो दिनों में इसने पेड प्रीव्यू समेत 226.27 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। और दर्शकों में फिल्म के क्रेज को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगी अपने पहले वीकेंड के अंत तक 'धुरंधर द रिवेंज' कमाई के मामले में 300-400 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लेगी और कई फिल्मों के रिकार्ड्स भी तोड़ देगी।

ये भी पढ़ें

‘धुरंधर 2 ’ में इस गाने पर हुई ‘शेर-ए-बलोच’ की एंट्री, ‘FA9LA’ गाने को मिला अरेबियन ट्विस्ट
मनोरंजन
Didi song Dhurandhar 2

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

रणवीर सिंह

Published on:

21 Mar 2026 10:31 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘धुरंधर 2’ एक्टर ने किया खुलासा, बोले- आसान नहीं था बड़े साहब के किरदार में आना, मेकअप लगाने में लगे घंटों

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

पिता की तबीयत पर सलमान खान ने तोड़ी चुप्पी, फैंस को दी ईदी, अस्पताल से छुट्टी के बाद पहली बार दिखे सलीम खान

Salman Khan On Salim Khan Health Eid 2026
बॉलीवुड

‘धुरंधर 2’ की आंधी में उड़ी बड़ी-बड़ी फिल्में, धवस्त कर डाले ये 9 बड़े रिकॉर्ड, विवादों के बावजूद जमाया सिक्का

Dhurandhar 2 Breaks Records At Box Office
बॉलीवुड

समय और पैसे बर्बाद…’धुरंधर 2′ देख अभिनेत्री ने साधा रणवीर पर निशाना, पूर्व सासंद राम्या ने फिल्म पर बोला हमला

Actor Politician Ramya Brutal Review Of Dhurandhar 2
बॉलीवुड

‘धुरंधर 2’ देखते हुए लोगों ने फोड़ी स्क्रीन, थिएटर में मचाया आंतक, पुलिस ने लिया एक्शन

Dhurandhar 2 Canada Screening Controversy
बॉलीवुड

‘Dhurandhar 2’ के बवंडर के बीच ‘जमील जमाली’ का पुराना वीडियो वायरल, जब खुद को बताया था ‘धुरंधर’

Rakesh Bedi Viral Video
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.