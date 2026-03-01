‘धुरंधर 2’ एक्टर ने किया खुलासा, बोले- आसान नहीं था बड़े साहब के किरदार में आना, मेकअप लगाने में लगे घंटों

ज़ूम के साथ एक इंटरव्यू में दानिश इकबाल ने बताया कि बड़े साहब के रूप में आने में उन्हें 8 से 9 घंटे लगे, जबकि कृत्रिम अंग हटाने में अलग से 3 से 4 घंटे लगे। उन्होंने कहा, "शूटिंग के दिनों में भी मैं थोड़ा चिंतित रहता था, सोचता था कि यह कैसा दिखेगा। लेकिन हां, मैंने इस प्रोसेस का भरपूर आनंद लिया। आदित्य धर के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, वो एक शानदार निर्देशक, विनम्र और एक अच्छे इंसान हैं। वो अपने एक्टर्स को अच्छा फील कराना बखूबी जानते हैं।"