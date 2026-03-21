सबको लगा बड़े साहब होगा कोई सुपरस्टार…दानिश इकबाल ने आदित्य धर को लेकर कही ऐसी बात

अगर दानिश इकबाल की बात की जाए तो, ये एक नेशनल अवॉर्ड विजेता एक्टर हैं, जो अपनी अभिनय क्षमता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग की पढ़ाई पूरा की, जो उनके हुनर को और निखारती है। साथ ही, दानिश न केवल एक टैलेंटेड एक्टर हैं, बल्कि एक माध्यमिक थिएटर निर्देशक और राइटर भी हैं। उन्होंने 'महारानी 2', 'आरण्यक' और 'भक्षक' जैसी कई सफल वेब सीरीज में अपने दमदार एक्टिंग से दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों का ध्यान आकर्षित किया है और हाल ही में वो आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' में 'बड़े साहब' की रोल में सबका दिल जीतते नजर आ रहे हैं।