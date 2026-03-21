26/11 लिंक और हमजा के DOB ने बढ़ाई फैंस में हलचल, ‘धुरंधर 2’ में छुपी इस राज को जान हैरान रह जाएंगे आप

फिल्म को देख दर्शक और क्रिटिक्स मेकर्स की इस तरह की बारीक सोच और मेहनत की बहुत तारीफ कर रहे हैं। प्रॉप्स से लेकर कहानी तक सब कुछ इतना ध्यान से बना है कि फिल्म एक यादगार अनुभव बन गई है। बता दें, फैंस भी आगे ऐसे गहरे और सोच-समझकर डाले गए डिटेल्स देखने के लिए एक्साइटेड हैं। 'धुरंधर: द रिवेंज' ने ये साबित कर दिया है कि केवल एक अच्छी कहानी ही नहीं, बल्कि छोटी-छोटी खास बातें भी फिल्म को खास और यादगार बनाती हैं।