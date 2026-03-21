230 करोड़ का आंकड़ा छूने से चूकी ‘धुरंधर: द रिवेंज’! लेकिन दूसरे दिन भी छापे करोड़ों, जलवा बरकरार

फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' का प्रीव्यू 18 मार्च को हुआ, जिसमें टेक्निकल परेशानियों के कारण कुछ शो लेट शुरू हुए तो कुछ कैंसिल भी। इसके बाद भी फिल्म ने पेड प्रीव्यू में 43 करोड़ रुपये की कमाई कर दर्शकों का ध्यान खींचा। दरअसल, रिलीज के पहले दिन 102.55 करोड़ रुपये की कमाई की, जो प्रीव्यू से लगभग 60 प्रतिशत ज्यादा है। साथ ही, दूसरे दिन यानी 20 मार्च को फिल्म के कलेक्शन में 21.3 प्रतिशत की कमी आई और 80.72 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन हुआ। इसके बाद भी 2 दिनों में कुल नेट कलेक्शन 226.27 करोड़ रुपये का हुआ है, जबकि ग्रॉस कलेक्शन 269.39 करोड़ रुपये रहा। साथ ही, फिल्म ने दर्शकों का दिल भी जीत लिया है।