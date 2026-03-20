हिंदू-मुस्लिम विवाद के बीच फंसी 'धुरंधर 2', मौलाना बोले- समाज को बांटने की कोशिश...

और अभी रूकिए ये मामला यहीं खत्म नहीं हुआ है, यूपी के शाही मुफ्ती मौलाना चौधरी इफ्राहीम हुसैन ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी और कहा कि जब तक अदालत या जांच एजेंसियां किसी बात की दावा नहीं करतीं, तब तक किसी भी खास समुदाय को टारगेट करना गलत है। उन्होंने साफ किया कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और इसके लिए ठोस सबूत चाहिए। उन्होंने कहा कि बिना सबूत के लोगों को निशाना बनाना न केवल असंवैधानिक है बल्कि गैरकानूनी भी है।