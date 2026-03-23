अश्लील गाने पर विवाद के बीच नोरा फतेही और बादशाह ने साथ में उठाया ये कदम, फैंस को मिला सरप्राइज

इन सबके बीच लंदन में हुए कॉन्सर्ट के दौरान नोरा फतेही का स्टेज पर अचानक पहुंचना दर्शकों के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं था। उन्होंने सुपरहिट गाना 'गर्मी' पर शानदार डांस परफॉर्मेंस दी, जो 'स्ट्रीट डांसर 3डी' फिल्म का लोकप्रिय ट्रैक है। इस गाने में उनके साथ वरुण धवन भी नजर आए थे और इसे बादशाह और नेहा कक्कड़ ने आवाज दी थी। स्टेज पर दोनों कलाकारों की केमिस्ट्री ने फैंस को झूमने पर मजबूर कर दिया।