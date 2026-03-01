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‘धुरंधर’ की ‘यलीना’ का खुला रहस्य! भारतीय स्पाई से हुई शादी, अब तक जिंदा है नाबिल गबोल?

Dhurandhar 2 Yaleena Jamali Real Story: 'धुरंधर 2' में 'यलीना' के किरदार में नजर आ रहीं सारा अर्जुन की भी काफी तारीफ की जा रही है। चलिए इस किरदार के पीछे की असली कहानी के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं।

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मुंबई

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Himanshu Soni

Mar 22, 2026

Dhurandhar 2 Yalina Jamali Real Story

Dhurandhar 2 Yalina Jamali Real Story (सोर्स- एक्स)

Dhurandhar 2 Yalina Jamali Real Story: आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' और उसके सीक्वल की चर्चा इन दिनों लगातार जारी है। फिल्म के कई किरदार दर्शकों के बीच खासे लोकप्रिय हुए हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा जिज्ञासा जिस किरदार को लेकर देखने को मिल रही है, वो है ‘यलीना जमाली’।

इस भूमिका को यंग एक्ट्रेस सारा अर्जुन ने निभाया है। फिल्म में दिखाए गए इस किरदार की कहानी ने दर्शकों को इतना प्रभावित किया कि अब लोग इसके पीछे की असली सच्चाई जानने के लिए उत्सुक नजर आ रहे हैं।

क्या असल जिंदगी से जुड़ी है ‘यलीना’ की कहानी?

फिल्म की कहानी में कई ऐसे घटनाक्रम दिखाए गए हैं, जो वास्तविक घटनाओं से प्रेरित बताए जा रहे हैं। खास तौर पर ल्यारी जैसे इलाके और आतंकवाद से जुड़े संदर्भों ने कहानी को वास्तविकता से जोड़ने का काम किया है। इसी वजह से दर्शकों के मन में सवाल उठने लगे कि क्या यलीना जमाली का किरदार भी किसी असली व्यक्ति से प्रेरित है?

सोशल मीडिया पर यह चर्चा तेजी से फैल रही है कि फिल्म में दिखाए गए ‘जमील जमाली’ का किरदार कथित तौर पर पाकिस्तानी नेता नाबिल गबोल से प्रेरित हो सकता है। ऐसे में लोगों ने यह भी जानने की कोशिश शुरू कर दी कि क्या उनकी बेटी की कहानी ही फिल्म में दिखाई गई है।

क्या सच में हुई थी इंडियन स्पाई से शादी?

फिल्म में दिखाया गया है कि यलीना नाम की लड़की का रिश्ता एक भारतीय जासूस से जुड़ता है, जिसने कहानी को और भी रोमांचक बना दिया। लेकिन उपलब्ध जानकारी के अनुसार नाबिल गबोल की पारिवारिक पृष्ठभूमि में ऐसी किसी घटना की पुष्टि नहीं मिलती है।

बताया जाता है कि उनके परिवार में बेटों का जिक्र अधिक सामने आता है, जबकि बेटी को लेकर कोई साफ तौर पर आधिकारिक जानकारी मौजूद नहीं है। हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ नाम जरूर सामने आए हैं, जिनके आधार पर तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं।

सोशल मीडिया पर चल रही हैं कई थ्योरी

इंटरनेट पर कुछ यूजर्स ‘नादिया’ और ‘महीन’ नाम की महिलाओं को इस कहानी से जोड़ते हुए अलग-अलग दावे कर रहे हैं। इनमें से एक को परिवार से जुड़े रिश्तेदार के तौर पर बताया जा रहा है, जबकि दूसरी के बारे में भी कई तरह की अपुष्ट बातें सामने आती रही हैं।

हालांकि इन सभी दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यही वजह है कि विशेषज्ञ भी इसे केवल कयास और अफवाहों का हिस्सा मानते हैं।

खुद नेता ने बताया फिल्मी मसाला

इस पूरे मामले पर नाबिल गबोल की प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है। उन्होंने साफ कहा कि फिल्म में उनके परिवार से जुड़ी जो बातें दिखाई गई हैं, वो पूरी तरह से वास्तविकता पर आधारित नहीं हैं। उनके मुताबिक, कहानी को ज्यादा रोचक बनाने के लिए कई घटनाओं को फिल्मी अंदाज़ में प्रस्तुत किया गया है।

यानी साफ है कि ‘यलीना जमाली’ का किरदार भले ही दर्शकों को असली लगे, लेकिन इसकी पूरी कहानी वास्तविक घटनाओं से मेल खाती हो- ऐसा जरूरी नहीं है।

दर्शकों के बीच बढ़ी किरदार को लेकर दिलचस्पी

फिल्म में सारा अर्जुन की दमदार परफॉर्मेंस ने इस किरदार को और भी प्रभावशाली बना दिया है। यही वजह है कि लोग अब इसके पीछे की सच्चाई जानने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं।

फिलहाल उपलब्ध जानकारी यही संकेत देती है कि फिल्म की कहानी वास्तविक घटनाओं से प्रेरित जरूर हो सकती है, लेकिन इसमें दिखाए गए कई किरदार और रिश्ते पूरी तरह से सिनेमाई कल्पना का हिस्सा हैं।

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Dhurav Rathee Watching Dhurandhar 2

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Updated on:

22 Mar 2026 06:47 pm

Published on:

22 Mar 2026 06:46 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘धुरंधर’ की ‘यलीना’ का खुला रहस्य! भारतीय स्पाई से हुई शादी, अब तक जिंदा है नाबिल गबोल?

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