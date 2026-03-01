‘धुरंधर’ की ‘यलीना’ का खुला रहस्य! भारतीय स्पाई से हुई शादी, अब तक जिंदा है नाबिल गबोल?

फिल्म की कहानी में कई ऐसे घटनाक्रम दिखाए गए हैं, जो वास्तविक घटनाओं से प्रेरित बताए जा रहे हैं। खास तौर पर ल्यारी जैसे इलाके और आतंकवाद से जुड़े संदर्भों ने कहानी को वास्तविकता से जोड़ने का काम किया है। इसी वजह से दर्शकों के मन में सवाल उठने लगे कि क्या यलीना जमाली का किरदार भी किसी असली व्यक्ति से प्रेरित है?