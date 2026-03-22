चुपके-चुपके ‘धुरंधर 2’ देखते हुए पकड़े गए ध्रुव राठी, कैमरा देखते ही छुपाया मुंह, AI वीडियो होने का दावा

यूट्यूबर ध्रुव राठी को इस वीडियो में देखा जा सकता है। वो थिएटर में बैठे हुए हैं। वायरल वीडियो के मुताबिक सिनेमाघर में रणवीर की 'धुरंधर 2' चल रही है और इसी बीच वीडियो में ध्रुव राठी बैठे हुए दिखाई देते हैं। जैसे ही उन्हें कैमरे का पता चलता है तो वो तुरंत अपना चेहरा छिपा लेते हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों का कमेंट में ये भी कहना है कि ये वीडियो एआई है और इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है।