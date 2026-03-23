आर्यन खान की रिहाई के लिए समीर वानखेड़े ने ली शाहरुख खान से रिश्वत? ड्रग्स केस में नया खुलासा

बाद में इस केस ने नया मोड़ तब लिया जब आरोप लगा कि आर्यन खान को राहत देने के बदले कथित तौर पर 25 करोड़ रुपये की मांग की गई थी। इसी आरोप के आधार पर मई 2023 में सीबीआई ने समीर वानखेड़े और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश से जुड़ा मामला दर्ज किया। हालांकि अब वानखेड़े की ओर से अदालत में दायर याचिका में इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया गया है।