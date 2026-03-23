पाकिस्तान में मुंह छुपाता फिर रहा असली जमील जमाली, ‘धुरंधर 2’ के बाद बढ़ी मुश्किलें, लोग बोले- फील्डिंग सेट

लेकिन कहानी में बड़ा मोड़ तब आया जब 'धुरंधर 2' रिलीज हुई। इस फिल्म में 'जमील जमाली' के किरदार को एक भारतीय जासूस के रूप में दिखाया गया है। फिल्म के इस नए ट्विस्ट के सामने आते ही वही नबील गाबोल, जो पहले इस किरदार से खुद को जोड़ रहे थे, अब पूरी तरह पीछे हटते नजर आ रहे हैं। अब वो सार्वजनिक रूप से यह कह रहे हैं कि उनका इस किरदार या फिल्म से कोई संबंध नहीं है।