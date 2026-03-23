धर्मेद्र के निधन के बाद सनी देओल ने की मां प्रकाश कौर की फोटो शेयर, फैंस कर रहे तारीफ

सनी देओल ने इंस्टाग्राम पर जो तस्वीर पोस्ट की है, उसमें वह अपनी मां प्रकाश कौर के कंधे पर सिर झुकाए बेहद करीब नजर आ रहे हैं। दोनों के चेहरों पर एक धीमी और संतोषभरी मुस्कान है, जो मां-बेटे के अटूट रिश्ते को बयां कर रही है, लेकिन इस तस्वीर में प्रकाश कौर के अंदर का दर्द उनकी आंखों में साफ नजर आ रहा है। जब धर्मेंद्र बीमार थे तब हॉस्पिटल से उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। जिसमें वह पति के लिए रोती हुई नजर आई थीं। ऐसे में धर्मेंद्र की मौत के बाद प्रकाश कौर की सनी देओल ने पहली फोटो शेयर की है। सनी ने इस तस्वीर के साथ कैप्शन में सिर्फ एक शब्द लिखा- "मां"। बस, इतना लिखना ही काफी था कि फैंस ने इस पोस्ट पर प्यार की बौछार कर दी।