दिल्ली के जनकपुरी में जिम ट्रेनर था ‘धुरंधर 2’ का ये एक्टर, कनॉट प्लेस में भी किया काम

Dhurandhar 2 Actor: आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बारिश कर रही है। फिल्म ने महज 4 दिनों में ही 700 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म में रणवीर सिंह का जलवा तो शानदार है ही, लेकिन एक और चेहरा है जिसने अपनी सधी हुई एक्टिंग से लोगों को अपना दीवाना बनाया है। वह मुस्लिम एक्टर दिल्ली के जनकपुरी में जिम ट्रेनर रह चुका है। वह महीने के 10 हजार रुपये कमाकर अपना गुजारा करता था, लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी जिंदगी एक दम बदल गई। हम जिस एक्टर की बात कर रहे हैं वह हैं 'रिजवान शाह' का किरदार निभाने वाले मुस्तफा अहमद। पर्दे पर एक जांबाज खुफिया एजेंट के रूप में दिखने वाले मुस्तफा की असल जिंदगी किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की पटकथा से कम नहीं है।