अनुराग डोभाल फिर रोते आए नजर! इमोशनल होकर पोस्ट किया शेयर, बोले- ये जिंदगी…

अस्पताल से जारी अपने बयान में अनुराग काफी कमजोर लेकिन भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि सुसाइड की कोशिश जैसी घटना के बाद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लोग उन्हें इतना प्यार और समर्थन देंगे। अनुराग ने एक बुजुर्ग फैन के साथ अपनी वीडियो कॉल की झलक भी दिखाई, जो उन्हें ढांढस बंधा रहे थे कि वह इस जंग में अकेले नहीं हैं। अपने फैंस के लिए लिखे एक नोट में अनुराग ने दिल खोलकर रख दिया। उन्होंने लिखा, "मैं आपमें से किसी को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता, कभी मिला नहीं, लेकिन फिर भी आप सब एक परिवार की तरह मेरे साथ खड़े हैं। मैं बता नहीं सकता कि अभी कैसा महसूस कर रहा हूं। उन सभी का शुक्रिया जिन्होंने मुझे इस दलदल से बाहर निकाला। आपकी हर कॉल और मैसेज मुझे ठीक होने में मदद कर रहा है। थोड़ा वक्त लगेगा, पर सब ठीक हो जाएगा। अब यह जिंदगी आप लोगों के नाम है।