दिया कि नही… Amitabh Bachchan के अटपटे पोस्ट पर लोगों ने किए कमेंट, बोले- अश्लील बातें कर रहे हो…

अमिताभ बच्चन ने अपने लेटेस्ट ट्वीट से खलबली मचा दी है। लोग भर-भरकर कमेंट कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ तीन शब्द लिखे- "T 5690 - दिया कि नहीं"। बस, इतना लिखना ही था कि कमेंट सेक्शन में मीम्स और मजेदार जवाबों की बाढ़ आ गई। लोग एक-दूसरे से पूछने लगे कि आखिर बच्चन किस चीज को 'देने' की बात कर रहे हैं? एक यूजर ने मजाकिया लहजे में लिखा, "दिया तो था सर, लेकिन अब वो बोल रहा है कि भाई मेरे भी पैसे फंसे हैं, थोड़ा इंतजार कर लो। ऐसे बोलते हुए दो साल बीत गए।" वहीं एक अन्य ने चुटकी लेते हुए कहा, "सर अभी नहीं दिया, आप ही बताओ कितना देना है?"