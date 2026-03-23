बादशाह के ‘टटीरी’ गाने पर पुलिस का चला हंटर, गिरफ्तारी की सिंगर पर लटकी तलवार

Badshah Tateeree Controversy Deepens As Haryana Police Remove 857 Links: बॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री में इन दिनों गानों के बोल (लिरिक्स) को लेकर छिड़ा विवाद अब कानूनी लड़ाई का रूप ले चुका है। सिंगर बादशाह का गाना ‘टटीरी’ और नोरा फतेही का गाना ‘सरके चुनर’ इस वक्त पुलिस और प्रशासन की रडार पर हैं। मर्यादा लांघने और महिलाओं के लिए आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल के आरोपों के बाद, इन गानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से पूरी तरह साफ करने की तैयारी शुरू हो गई है। प्रशासन ने अब कड़ा रुख अपना लिया है।