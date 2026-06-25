जावेद जाफरी के पीछे नाचने के मिलते थे 1000 रुपये! गीता कपूर ने किया खुलासा, बोलीं- ‘शौक ने बनाया कोरियोग्राफर’

हालांकि, चीजें तब बदलने लगीं जब उन्हें पैसे वाले काम मिलने लगे और उन्हें एहसास हुआ कि डांस से भी पैसा कमाया जा सकता है और घर की आर्थिक स्थिति को बदला जा सकता है। उन्होंने कहा, "जब मैंने देखा कि डांस भी कमाई का जरिया हो सकता है, खासकर जावेद जाफरी के साथ काम करने के बाद, तो मुझे एहसास हुआ कि कमाई बढ़ रही है। पहले हम 500 या 1,000 रुपये के लिए परफॉर्म करते थे, और तब 1,000 रुपये भी बड़ी रकम मानी जाती थी।"