51 साल पहले बॉलीवुड का ‘इमरजेंसी मोमेंट’, जानिए कैसा था सिनेमा के लिए Emergency का वो दौर

52 साल पहले रिलीज हुई 'आंधी' फिल्म को भी इमरजेंसी के चलते बैन किया गया था। इस फिल्म में संजीव कुमार, सुचित्रा सेन, ओम शिवपुरी और एके हंगल समेत कई बड़े सुपरस्टार्स लीड रोल में नजर आए थे। फिल्म पर एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी और उसके समर्थकों ने आरोप लगाया कि फिल्म में सुचित्रा सेन का किरदार इंदिरा गांधी से प्रेरित है और इसमें उनकी नेता यानी इंदिरा गांधी की इमेज को खराब दिखाया गया है। गुलजार साहब के डायरेक्शन में बनी फिल्म पर इसी वजह से लगा था बैन। हालांकि, आखिर में एक शर्त पर फिल्म से बैन हटाया गया जब गुलजार ने फिल्म में एक सीन जोड़ा जिसमें सुचित्रा सेन के किरदार को इंदिरा गांधी की फोटो के साथ और ये डायलॉग बोलते हुए दिखाया गया कि श्रीमती गांधी उनकी आदर्श थीं।