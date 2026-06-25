‘एक हफ्ते से भुगत रहा हूं’, सोनू निगम ने नर्व इंजरी को लेकर अब दिया बयान, बोले- कई तरह की दवाएं ले रहा हूं

Sonu Nigam On Nerve Injury (सोर्स- @sonunigamofficial)
Sonu Nigam On Nerve Injury: सोनू निगम उन चुनिंदा गायकों में गिने जाते हैं जिन्होंने अपनी आवाज और समर्पण के दम पर करोड़ों लोगों के दिलों में खास जगह बनाई है। दशकों से संगीत की दुनिया पर राज कर रहे सोनू निगम एक बार फिर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार वजह कोई नया गाना या कॉन्सर्ट नहीं, बल्कि उनकी गर्दन की नसों में आई परेशानी है।
हालांकि पिछले काफी दिनों से गंभीर शारीरिक तकलीफ से जूझने के बावजूद जिस तरह उन्होंने अपने पेशे और फैंस के प्रति जिम्मेदारी निभाई है, उसने हर किसी को प्रभावित कर दिया है। सोनू लगातार अपनी इंजरी के बावजूद परफॉर्म कर रहे हैं, जो बात उनके फैंस को काफी पसंद आ रही है।
हाल ही में सोनू निगम ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपनी सेहत को लेकर खुलकर बात की। गायक ने बताया कि पिछले कई दिनों से वो नसों से जुड़ी एक गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं। दर्द इतना ज्यादा है कि सामान्य गतिविधियां करना भी मुश्किल हो गया है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने पहले से ही तय किए गए कार्यक्रमों को रद्द नहीं किया।
एक हफ्ते से ज्यादा समय से परेशानी झेल रहे सोनू निगम ने बताया कि उनकी स्थिति को समझने के लिए लगातार मेडिकल जांच कराई जा रही है। डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है और उन्हें कई तरह की दवाएं भी लेनी पड़ रही हैं। इस दौरान उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि दर्द कभी-कभी इतना बढ़ जाता है कि आराम करना भी आसान नहीं होता।
गायक ने खुलासा किया कि उनकी समस्या साधारण नहीं है। नसों पर दबाव पड़ने की वजह से उन्हें लगातार असहजता महसूस हो रही है। इसी कारण डॉक्टरों ने उनकी कई मेडिकल जांचें करवाई हैं। MRI और CT स्कैन के जरिए उनकी स्थिति का आकलन किया जा रहा है ताकि इलाज सही दिशा में आगे बढ़ सके।
इलाज के दौरान सोनू निगम को नियमित फिजियोथेरेपी भी करनी पड़ रही है। हालांकि उन्होंने माना कि ये प्रक्रिया काफी दर्दनाक है। शरीर को राहत पहुंचाने के लिए उन्हें दर्द निवारक दवाओं का सहारा लेना पड़ रहा है। इन दवाओं का असर उनकी आवाज पर भी पड़ रहा है, जो किसी भी गायक के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय हो सकता है।
सबसे खास बात ये रही कि शारीरिक परेशानी के बावजूद सोनू निगम ने अपने लाइव परफॉर्मेंस जारी रखे। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में पहले वो अपनी तकलीफ बताते नजर आते हैं और फिर कुछ ही देर बाद मंच पर दर्शकों के सामने प्रस्तुति देते दिखाई देते हैं। यह दृश्य उनके समर्पण और पेशेवर प्रतिबद्धता की मिसाल बन गया।
सोनू निगम की ये स्थिति सामने आने के बाद उनके प्रशंसक लगातार उनके लिए शुभकामनाएं भेज रहे हैं। सोशल मीडिया पर हजारों लोगों ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। कई फैंस का कहना है कि सोनू निगम सिर्फ एक गायक नहीं, बल्कि मेहनत और समर्पण की मिसाल हैं, जिन्होंने दर्द को अपने काम के आड़े नहीं आने दिया।
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