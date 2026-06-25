‘एक हफ्ते से भुगत रहा हूं’, सोनू निगम ने नर्व इंजरी को लेकर अब दिया बयान, बोले- कई तरह की दवाएं ले रहा हूं

हाल ही में सोनू निगम ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपनी सेहत को लेकर खुलकर बात की। गायक ने बताया कि पिछले कई दिनों से वो नसों से जुड़ी एक गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं। दर्द इतना ज्यादा है कि सामान्य गतिविधियां करना भी मुश्किल हो गया है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने पहले से ही तय किए गए कार्यक्रमों को रद्द नहीं किया।