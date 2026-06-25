नीली-हरी आंखों से लेकर ‘Lolo’ नाम की कहानी तक, एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के बारे में 10 बातें

Karisma Kapoor Unknown Facts: बॉलीवुड के सबसे मशहूर और पुराने परिवारों में से एक कपूर खानदान से ताल्लुक रखने वालीं करिश्मा कपूर के लिए फिल्म इंडस्ट्री का सफर बाहर से जितना आसान नजर आता है, हकीकत में उतना ही चुनौतीपूर्ण रहा। राज कपूर की फैमिली से आने के बावजूद करिश्मा को करियर की शुरुआत में बहुत संघर्ष करना पड़ा। बता दें किए करीना कपूर खान ने एक इंटरव्यू में बताया था कि करिश्मा को एक्टिंग के अपने सपने को पूरा करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी थी। उन्हें एक्टिंग के अपने जुनून को आगे बढ़ाने के लिए उनके दादाजी राज कपूर की बातें प्रेरित कर रही थीं, "ये दुनिया ग्लैमरस तो है, लेकिन ये फूलों की सेज नहीं है, तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी।" आइए आज करिश्मा कपूर के 52वें जन्मदिन के मौके पर आइए एक्ट्रेस के बारे में 10 दिलचस्प बातें जानते हैं जो शायद आपको पता न हों।