कभी ‘प्रधान जी’ तो कभी ‘चाचा चौधरी’, रघुबीर यादव ने यूं पूरे किए ‘मुंगेरीलाल के हसीन सपने’, निजी जिंदगी में पत्नी ने लगाए धोखा देने के आरोप

Raghubir Yadav Birthday Special: वेब सीरीज 'पंचायत' ने भले ही रघुबीर यादव को नई पीढ़ी के बीच घर-घर पहचान दिलाई हो, लेकिन अभिनय की दुनिया में उनका सफर किसी एक किरदार तक सीमित नहीं रहा। रंगमंच से लेकर सिनेमा और टेलीविजन तक, रघुबीर यादव ने ऐसे कई किरदार निभाए हैं जो भारतीय दर्शकों की यादों का स्थायी हिस्सा बन चुके हैं। आज लोग उन्हें फुलेरा गांव के 'प्रधान जी' के रूप में जानते हैं, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने जिस सफर को तय किया, वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है।