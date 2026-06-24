Pune Murder Case: केतन अग्रवाल मर्डर केस पर हिना खान का फूटा गुस्सा, बोलीं- सच कहना इतना मुश्किल हो गया है

पुलिस के अनुसार, सिया गोयल और चेतन चौधरी के बीच पिछले काफी समय से नजदीकियां थीं और इसी दौरान कथित रूप से इस घटना की योजना बनाई गई। जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने में जुटी हैं कि क्या इस मामले में अन्य लोग भी शामिल थे। वहीं, केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने अपने बेटे की मौत को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए हैं और मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में किए जाने की मांग की है।