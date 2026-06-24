भोजपुरी गाने के मुरीद हुए अक्षय कुमार, ‘वेलकम टू द जंगल’ के इवेंट में हॉलीवुड से बताया बेहतर

फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के गाने में भोजपुरी संगीत का तड़का लगाया गया है। जब मीडिया ने अक्षय कुमार से पूछा कि क्या वह अब भोजपुरी सिनेमा में कदम रखने जा रहे हैं, तो अक्षय ने अपने खास अंदाज में भोजपुरी और हॉलीवुड के बीच एक दिलचस्प तुलना कर डाली। अपनी को-स्टार जैकलीन फर्नांडिस की टांग खींचते हुए अक्षय ने मजाकिया लहजे में कहा, "भोजपुरी तो हॉलीवुड से भी कहीं बेहतर है। मैंने जैकलीन को गाने में यह लाइन इसलिए दी है क्योंकि हॉलीवुड वाले इस गाने को सुन नहीं सकते, और सुन भी लिया तो उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा। उन्होंने ऐसा कमाल का गाना पहले कभी देखा ही नहीं होगा।"